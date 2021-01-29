Фрегат РФ в Черном море подготовился к бою на фоне захода эсминцев США

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Макаров" на фоне захода двух эсминцев США в Чёрное море покинул пункт базирования и вышел в море, где отрабатывает ряд задач.

"Накануне фрегат вышел из пункта базирования для выполнения задач... в соответствии с планом боевой подготовки сил флота. В ходе тренировок расчёт ПВО фрегата обнаружил условную воздушную цель, после чего личный состав осуществил постановку активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы", - сообщил Черноморский флот в пятницу.

В сообщении отмечается, что военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению и отработали алгоритм действий в ходе проведения условного морского боя с имитированной целью.

"Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом БПКРК (береговой противокорабельный ракетный комплекс - ИФ) "Бастион" Черноморского флота", - сообщил флот

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG-78) в четверг вечером вошел в акваторию Черного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии прохождения корабля через пролив Босфор.

По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис") и крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км, начал прохождение черноморских проливов в четверг утром.

"USS Porter направляется в Черное море для проведения операций по обеспечению морской безопасности в регионе", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что корабли ВМС США регулярно выполняют задачи для поддержки своих союзников по НАТО и партнеров в регионе.

23 января в Черное море вошел аналогичный эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), который способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk. За ним, как сообщил Национальный центр управления обороной РФ, начал слежение Черноморский флот России.

Сейчас в Черном море также находится корабль снабжения ВМС США USNS Laramie, зашедший туда 25 января, который обеспечит корабли топливом и всеми необходимыми припасами, чтобы они не заходили в порты.

USS Porter наряду с эсминцами USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.