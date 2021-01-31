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Песков заявил, что Путин и Байден в беседе отметили необходимость диалога

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и новый президент США Джо Байден в ходе первого телефонного разговора констатировали наличие серьезных разногласий между Москвой и Вашингтоном и согласились, что странам необходим интенсивный диалог.

"Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога, и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1") Павлу Зарубину.

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Таким образом он пояснил характеристику разговора Путина и Байдена в сообщении пресс-службы Кремля, где говорилось, что беседа была деловой и откровенной.

На вопрос, была ли доброжелательность в этом откровенном разговоре, Песков ответил: "Была деловитость и прагматичность".

Он подтвердил, что "буквально через несколько дней" после инаугурации Байдена российская сторона вышла с инициативой об этом разговоре.

Представитель Кремля подчеркнул, что согласование такого разговора в течение нескольких дней - это нормальная практика. "Существует стандартная дипломатическая практика, когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех схемах, которые планируется поднять в общем, без деталей, и затем ожидается ответ противоположной стороны", - рассказал он.

Как сообщалось, телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января.

США Джо Байден Владимир Путин Дмитрий Песков

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