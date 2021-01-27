Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Условий для перезагрузки отношений России и США пока нет, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ, это чрезвычайно важное совместное понимание, которое будет реализовано. Но, конечно, говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время", - сказал Песков журналистам.

"Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога", - добавил он.

Песков заметил, что камней преткновения в отношениях с США "достаточно много", но не стал уточнять, в чем они состоят.

По его словам, телефонный разговор Путина и Байдена в минувший вторник состоялся по инициативе российской стороны.

В Кремле расценили первый телефонный разговор президентов России и США как откровенный. Песков напомнил, что Путин и Байден "встречались в 2011 году в Москве, и уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно".

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что телефонный разговор Путина и Байдена продолжался больше 30 минут.

"Мы предложили провести этот разговор, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки, а также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых - это ратификация соглашения о продлении ДСНВ и вообще решение о продлении ДСНВ на пять лет", - добавил представитель Кремля.

Путин и Байден в ходе телефонного разговора отметили готовность продолжить разговор о возвращении к Договору по открытому небу. Песков отметил, что продолжить обсуждение можно только при готовности американских партнеров.

Он напомнил, что после решения США выйти из договора Россия искала возможности в нем остаться. "Однако эти поиски не увенчались результатом и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение", - напомнил пресс-секретарь.

Путин также дал Байдену "необходимые разъяснения" по ситуации вокруг арестованного в России оппозиционера Алексея Навального. На вопрос журналистов, какие конкретно аспекты темы - болезнь Навального или арест - обсуждались президентами двух стран, Песков сказал: "Они касались тех вопросов, которые были затронуты президентом США. Ни одна из ремарок не осталась без объяснений".

Тема личной встречи президентов РФ и США не обсуждалась в ходе их телефонного разговора.