Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США
Фото: Georgy Rozov/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Условий для перезагрузки отношений России и США пока нет, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ, это чрезвычайно важное совместное понимание, которое будет реализовано. Но, конечно, говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время", - сказал Песков журналистам.

"Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога", - добавил он.

Песков заметил, что камней преткновения в отношениях с США "достаточно много", но не стал уточнять, в чем они состоят.

По его словам, телефонный разговор Путина и Байдена в минувший вторник состоялся по инициативе российской стороны.

В Кремле расценили первый телефонный разговор президентов России и США как откровенный. Песков напомнил, что Путин и Байден "встречались в 2011 году в Москве, и уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно".

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что телефонный разговор Путина и Байдена продолжался больше 30 минут.

"Мы предложили провести этот разговор, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки, а также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых - это ратификация соглашения о продлении ДСНВ и вообще решение о продлении ДСНВ на пять лет", - добавил представитель Кремля.

Путин и Байден в ходе телефонного разговора отметили готовность продолжить разговор о возвращении к Договору по открытому небу. Песков отметил, что продолжить обсуждение можно только при готовности американских партнеров.

Он напомнил, что после решения США выйти из договора Россия искала возможности в нем остаться. "Однако эти поиски не увенчались результатом и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение", - напомнил пресс-секретарь.

Путин также дал Байдену "необходимые разъяснения" по ситуации вокруг арестованного в России оппозиционера Алексея Навального. На вопрос журналистов, какие конкретно аспекты темы - болезнь Навального или арест - обсуждались президентами двух стран, Песков сказал: "Они касались тех вопросов, которые были затронуты президентом США. Ни одна из ремарок не осталась без объяснений".

Тема личной встречи президентов РФ и США не обсуждалась в ходе их телефонного разговора.

Дмитрий Песков США

Новости

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Пригожин задумал "размазать" Facebook в суде за блокировку его страниц

Умер актер Юрий Лахин

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика активностью НАТО

Из поиска "Яндекса" удалили почти 12 млн "пиратских" ссылок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');