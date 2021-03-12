Росавиация заметила незначительное ухудшение положения авиакомпаний

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Росавиация, несмотря на тяжелую ситуацию на рынке авиаперевозок из-за пандемии, не видит признаков банкротств у российских авиакомпаний, а только наблюдает незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у некоторых перевозчиков из-за роста кредиторской задолженности. Об этом сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

Он отметил, что задолженность растет "не только у авиакомпаний, но и у всего авиационного сообщества".

"Не видим пока кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт - наоборот, отмечаем какую-то сплоченность, - добавил он. - Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем".

По данным Росавиации, девять месяцев 2020 года авиаотрасль закончила с общим операционным убытком в более 102 млрд рублей, тогда как за весь "доковидный" 2019 год убыток был на уровне 39 млрд рублей. Консолидированная выручка составила почти 740 млрд рублей против 1,629 трлн рублей годом ранее.

В 2020 году авиакомпании обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки при этом рухнули на 76%, до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23%, до 56,2 млн.