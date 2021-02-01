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В Новокузнецке снегом продавило крыши двух жилых домов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Новокузнецка пообещала компенсации жильцам квартир двух домов, где из-за скопившегося снега на выходные провалились крыши.

30 января на улице Ленина в доме, где с лета ремонтируют крышу, провалилось около 15-20 квадратных метров шиферной скатной крыши. Шифер пробил трубу системы отопления. Залило две квартиры. После оценки ущерба подрядчик, делавший ремонт, выплатит собственникам пострадавших квартир компенсации, заявили в мэрии.

Капитальный ремонт крыши в этом доме делает нижегородская фирма "Квелти". Сообщалось, что на момент обрушения работа была закончена на 96%.

Также в субботу сместились стропила шиферной крыши дома на улице Пушкина. В мэрии отметили, что этот дом был построен в 1948 году, он сильно изношен, его собирались расселить до 2025 года. В результате аварии никто не пострадал. Однако экспертиза установила, что дальше в этом доме жить нельзя. Собственникам муниципалитет должен выплатить компенсации после оценки стоимости их квартир. Пока им предложили переселитсья в муниципальное жилье.

Новокузнецк Квелти

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