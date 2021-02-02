Что произошло за день: вторник, 2 февраля

Суд над Навальным, дефицит бензина на Дальнем Востоке, предложение США создать механизм отключения "Северного потока 2" и предсказание сурка Фила

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Симоновский суд Москвы назначил Навальному 3,5 года колонии общего режима по "делу Ив Роше". С учетом срока, проведенного под домашним арестом, в колонии оппозиционер должен будет отсидеть 2 года и 8 месяцев. Инспектору ФСИН вынесено частное определение о ненадлежащем контроле за Навальным. На заседании присутствовало рекордное число дипломатов. Днем сообщалось о задержании в районе Мосгорсуда более 200 человек.

- Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин ушел в отставку. По данным источника в судебных кругах, прошение было подано еще в начале января, а полномочия Детишина и так истекали в марте, поэтому решение не связано с судом над Алексеем Навальным.

- В России COVID-19 выявили еще у 16 643 человек. Аналогичные показатели отмечались в двадцатых числах октября 2020 года. Ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын допустил всплеск заболеваемости с наступлением тепла.

- Handelsblatt сообщила о желании США иметь возможность отключить "Северный поток 2". По данным издания, Штаты ждут от Германии пакета предложений по урегулированию ситуации. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что идея о механизме перекрытия газопровода неприемлема.

- "Спутник V" показал 91,6% эффективности в ходе III фазы исследований. Такие данные опубликованы в журнале The Lancet. В РФПИ заявили, что вакцина полностью защищает от тяжелого течения заболевания и не вызывает аллергии.

- "Яндекс.Такси" купит колл-центр и бизнес по заказу грузоперевозок "Везёт" за $178 млн. Предполагается, что сделка будет закрыта во II квартале 2021 года.

- Дальний Восток продолжает страдать из-за дефицита бензина. Ситуацию связывают с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. В Хабаровском крае планируют компенсировать нехватку топлива за счет Росрезерва. В целом в России цены на бензин на АЗС растут третью неделю подряд, а на Чукотке литр стоит уже больше 60 рублей.

- Латвия станет единственной хозяйкой Чемпионата мира по хоккею 2021 года. Замену Белоруссии для проведения части матчей искать не будут.

- Сурок Фил из Пенсильвании предсказал американцам еще шесть недель зимы. Традиционная для Дня сурка церемония прошла в режиме онлайн из-за коронавирусных ограничений.