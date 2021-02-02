Навальный потребовал в суде немедленно освободить его

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный заявил на заседании в суде, что требование московского УФСИН отправить его в колонию незаконно и потребовал освободить его.

"Я требую немедленной свободы себе. Оно (представление ФСИН - ИФ) незаконно", - сказал он на заседании Симоновского суда Москвы.

Он также отметил, что несмотря на исход сегодняшнего заседания, он продолжит политическую борьбу.

"Долг каждого человека - бороться с этой системой. И мой долг - бороться", - заявил Навальный.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН об отмене Навальному условного наказания и замене его на реальный срок в связи с неисполнением им возложенных обязанностей по приговору суда.

В ходе заседания представитель УФСИН попросил отменить условный срок Навальному и заменить его 3,5 годами колонии. Защита и сам Навальный просят суд отказать в удовлетворении данного требования.

С раннего утра в Мосгорсуде и прилегающей к нему территории были усилены меры безопасности. У здания суда дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии. Подойти к зданию суда практически невозможно - пускают только аккредитованных журналистов, участников процессов и посольские автомобили.

Ближайшие к зданию суда дворы также перекрыты, полицейские пускают в них только жильцов домов.

По данным ОНК, задержаны уже более 200 человек.