Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

Навальный потребовал в суде немедленно освободить его

Навальный потребовал в суде немедленно освободить его
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный заявил на заседании в суде, что требование московского УФСИН отправить его в колонию незаконно и потребовал освободить его.

"Я требую немедленной свободы себе. Оно (представление ФСИН - ИФ) незаконно", - сказал он на заседании Симоновского суда Москвы.

Он также отметил, что несмотря на исход сегодняшнего заседания, он продолжит политическую борьбу.

"Долг каждого человека - бороться с этой системой. И мой долг - бороться", - заявил Навальный.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН об отмене Навальному условного наказания и замене его на реальный срок в связи с неисполнением им возложенных обязанностей по приговору суда.

В ходе заседания представитель УФСИН попросил отменить условный срок Навальному и заменить его 3,5 годами колонии. Защита и сам Навальный просят суд отказать в удовлетворении данного требования.

С раннего утра в Мосгорсуде и прилегающей к нему территории были усилены меры безопасности. У здания суда дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии. Подойти к зданию суда практически невозможно - пускают только аккредитованных журналистов, участников процессов и посольские автомобили.

Ближайшие к зданию суда дворы также перекрыты, полицейские пускают в них только жильцов домов.

По данным ОНК, задержаны уже более 200 человек.

Суд над Алексеем Навальным

13
Алексей Навальный Москва ФСИН

Новости по теме

Новости

Суд над Навальным привлек внимание рекордного числа дипломатов

Росгвардия сообщила о 1,5 тыс. задержанных 23 и 31 января в Москве

Росгвардия сообщила о 1,5 тыс. задержанных 23 и 31 января в Москве

В районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

В районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

Полиция Москвы заверила, что задержанных 31 января разместили в спецприемниках

Пандемия коронавируса

В Москве отмечен минимальный с конца сентября суточный COVID-прирост

Больше половины годовой нормы осадков выпало в Москве с 20 ноября

Сергей Капков может выдвинуться в Думу по "оппозиционному" округу столицы

Сергей Капков может выдвинуться в Думу по "оппозиционному" округу столицы

В Москве во вторник перекроют ряд улиц в районе Мосгорсуда

В Москве во вторник перекроют ряд улиц в районе Мосгорсуда

"Мосбиржа" предупредила о рисках торговли срочными инструментами на серебро

"Мосбиржа" предупредила о рисках торговли срочными инструментами на серебро

Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест

Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');