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На 10 млн руб. оштрафовали вернувшихся на родину россиян за несданные тесты на COVID

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Более 800 россиян, вернувшихся из-за границы и не прошедших тестирование на коронавирус, оштрафовали с августа 2020 года, сообщило в среду управление Роспотребнадзора по Москве.

"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 817 гражданам присуждены штрафы на сумму 10 млн 8 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Московский Роспотребнадзор в общей сложности подал в районные суды административные материалы в отношении 1 887 граждан, которые не прошли тест на коронавирус по прилету в Россию. Часть из этих материалов находятся на рассмотрении в судах.

С 1 августа 2020 года столичное управление службы рассмотрело свыше 93 тыс. анкет вернувшихся из-за рубежа россиян, около 4,2 тыс. из них направлено уведомление о необходимости явки для составления протокола об административном правонарушении в связи с отсутствием данных о тестировании на COVID-19.

Ведомство составило 2 516 протоколов по части 2 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Эта статья предусматривает для граждан штраф в размере до 40 тыс. руб., который может быть увеличен до 300 тыс. руб., если здоровью других людей причинен вред.

По данным столичного Роспотребнадзора, около 4,5% вернувшихся из-за рубежа граждан не проходят тестирование на COVID-19 и не вносят его результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг в течение трех дней после прилета.

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