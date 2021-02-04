Счетная палата в 2021 г. уделит основное внимание оценке мер в связи с COVID

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Основными направлениями плана работы Счетной палаты в этом году стали антикризисные меры и меры социальной поддержки граждан, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Счетная палата в четверг публикует план проверок на 2021 год. Значительная часть плана отведена социально-ориентированным мероприятиям, в том числе оценке антикризисных мер и мер, принятых в рамках борьбы с пандемией и ее последствиями", - говорится в сообщении.

В частности, в этом году ведомство проведет анализ влияния мер правительства РФ по восстановлению занятости и доходов населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на уровень доходов населения и потребительский спрос как основного фактора экономического роста за период 2019 - 2020 годов и истекший период 2021 года.

"Наша задача проанализировать политику правительства в социальной сфере в период пандемии, посмотреть, насколько реализуемые меры поддержки были востребованы со стороны населения, удалось ли компенсировать снижение доходов граждан, что могло бы быть сделано, но не было реализовано", - пояснил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, чьи слова привели в пресс-службе.

Он напомнил, что президентом поставлены долгосрочные национальные цели, в частности, обеспечить темпы устойчивого роста доходов населения. Между тем, "текущий кризис, вызванный пандемией COVID-19, обострил негативные явления, сложившиеся в экономико-социальной сфере и на рынке труда". По итогам 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 3,5%. Снижение доходов сопровождается сокращением потребительского спроса: оборот розничной торговли снизился на 4,1%, платные услуги населению сократились на 17,3%, напомнил аудитор.

Анализ реализации антикризисных мер в сфере закупок

Кроме того, будет проведен анализ реализации антикризисных мер в сфере закупок, принятых в 2020 году в целях преодоления сложной экономической ситуации из-за COVID-19, анализ влияния системы мер соцподдержки граждан, включая социальный контракт, на снижение бедности, оценка реализации мер социальной поддержки граждан в части трудоустройства инвалидов в 2019 - 2020 годах и оценка стратегических мер, принятых правительством по совершенствованию пенсионной системы, в период с 2015 по 2020 год.

Меры налоговой поддержки

Также Счетная палата проведет анализ реализации мер налоговой поддержки и субсидирования организаций, а также ИП, осуществляющих свою деятельность в пострадавших отраслях экономики, в связи с распространением COVID-19, влияния принятых мер на поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ в 2020 году и истекшем периоде 2021 года. Кроме того, запланированы мониторинг использования средств ФНБ в рамках мер, принимаемых в РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями на экономику РФ, в 2020 году и мониторинг государственной гарантийной поддержки отраслей экономики, осуществляемой в РФ в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 - 2021 годах.

Оценка поддержки ипотечного кредитования

Будет проведена и оценка результативности выделения в 2019 - 2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

Распространение COVID-19 в 2020 году привело к падению выдачи ипотеки и объемов жилищного строительства, в целях поддержки были запущены дополнительные госпрограммы субсидирования процентных ставок по ипотеке и по кредитам застройщиков, на которые в 2020 году было выделено 93,7 млрд руб. против 24,6 млрд руб. годом ранее, напомнили в СП. "Госпрограммы обеспечили предоставление в третьем квартале 2020 года до 48% ипотечных кредитов от общего количества выданных, однако запустили рост стоимости строительства жилья. Запланированное мероприятие позволит определить результаты, эффекты и последствия господдержки для рынка ипотечного кредитования, жилищного строительства и бюджета", - пояснил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.