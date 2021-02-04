В Ангарске подростки обстреляли машину скорой помощи из пневматики

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Полиция в Ангарске Иркутской области установила подозреваемых, которые повредили автомобиль скорой помощи выстрелом из пневматического оружия в лобовое стекло, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МВД по региону.

"При отработке жилого массива, прилегающего к месту событий, сотрудники уголовного розыска задержали двоих 16-летних подростков, у которых при себе имелся пневматический пистолет. Они дали признательные показания и пояснили, что совершили противоправное деяние из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

Установлено, что они из подъезда многоквартирного дома выстрелили из пневматического оружия в сторону машины скорой, бригада которой приехала на вызов, в результате чего на ветровом стекле "Газели" образовался скол.

В результате инцидента никто не пострадал, отметили в ГУ МВД.

В настоящее время с подростками и их законными представителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.