На митинге во Владивостоке задержаны около 100 человек

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Около сотни участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны в Приморье, информирует департамент внутренней политики Приморского края.

В сообщении отмечается, что на центральной площади Владивостока приняли участие более 50 человек, полиция предотвратила митинг. На льду на Спортивной Набережной собралось около 150 человек, включая зрителей.

Ранее сообщалось, что жители, выступавшие в поддержку Навального, собрались на центральной площади Владивостока. Затем акция продолжилась на льду Амурского залива. Пытаясь избежать встречи с представителями ОМОНа, оппозиционеры постоянно перемещались по льду. Правоохранитель поначалу сопровождали их с берега, а затем вышли на территорию пролива.