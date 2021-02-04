Воспитательницу будут судить за гибель мальчика, проглотившего деталь конструктора

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Борский суд Самарской области рассмотрит дело о гибели четырехлетнего мальчика, который поперхнулся деталью от конструктора в детском садике. Судить будут воспитательницу, сообщили в пресс-службе СКР.

Ребенок погиб 15 октября в игровой комнате. Следствие считает, что воспитательница недостаточно хорошо за ним следила.

Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК).