"Рособоронэкспорт" допустил продажу Су-57 стратегическим партнёрам РФ
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Поставки истребителя пятого поколения Су-57 инозаказчикам возможны, речь может идти о стратегических партнерах РФ, сообщили "Интерфаксу" в "Рособоронэкспорте".
"Рособоронэкспорт" готов предложить многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности", - сообщили в компании на выставке Aero India 2021.
Там добавили, что по поставкам истребителей Су-35 компания ведет предварительные консультации с отдельными странами Азии.
В ноябре 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал Индию в числе стран, которые могут всерьёз рассмотреть возможность покупки российских истребителей пятого поколения.
В августе 2019 года стало известно, что Су-57 получил экспортную документацию, и теперь можно начинать переговоры о его продаже иностранным заказчикам. Вскоре после этого Су-57Э был впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС и показан президенту Турции Реджепу Эрдогану. По итогам выставки "Рособоронэскпорт" заявил о резком росте интереса к Су-57 со стороны иностранных заказчиков.
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявлял, что продажа Су-57 будет возможна только после массовых поставок российским Вооруженным силам. Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов также говорил, что экспорт российского истребителя пятого поколения планируется только после принятия его на вооружение ВКС РФ.
Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.