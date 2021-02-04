МВД предложило включать родных пропавших людей в перечень обязательной геномной регистрации

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - МВД России предложило расширить перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, для повышения эффективности розыска без вести пропавших. В перечень планируется внести людей, пропавших без вести, и их близких родственников, говорится в сообщении МВД.

Для этого предлагается внести изменения в закон государственной геномной регистрации, в том числе определить, что близкими родственниками пропавшего являются люди, находящиеся с ним в биологическом родстве. К ним относятся родители, дети, полнородные братья и сестры.

По данным МВД, проведение обязательной государственной геномной регистрации родственников пропавших планируется осуществлять "не в принудительном порядке".

Предложение о включении близких родных в перечень объясняется тем, что обязательная государственная геномная регистрация проводится за счет средств федерального бюджета, а добровольная - за плату.

Предполагается, что информация о близких родственниках пропавшего будет храниться до установления места его нахождения, но не более 70 лет. При этом данные могут быть уничтожены по письменному заявлению этих родственников или их родителей (усыновителей), опекунов и попечителей.

Проект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он подготовлен, по данным ведомства, во исполнение поручения правительства РФ от 1 апреля 2020 г. и для повышения эффективности розыска без вести пропавших.

В конце 2020 года в МВД сообщили о пропаже без вести 2,7 тыс. человек с начала года, в том числе 56 детей. При этом всего за год было объявлено в розыск 7,9 тыс. граждан.