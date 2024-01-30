Госдума приняла закон о расширении перечня лиц, подлежащих геномной регистрации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации.

Документом вносятся изменения в закон "О государственной геномной регистрации в РФ": расширяется перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, за счет близких родственников лица, пропавшего без вести.

Согласно закону, близкими родственниками лица, пропавшего без вести, являются лица, находящиеся с ним в биологическом родстве: родители, дети, полнородные братья и сестры.

Кроме того, закон определяет сроки хранения и основания уничтожения геномной информации близких родственников лиц, пропавших без вести. Так, геномная информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации лиц, будет храниться до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет.

Геномная информация, полученная в результате проведения обязательной государственной геномной регистрации близких родственников лица, пропавшего без вести, "уничтожается в случае установления местонахождения лица, пропавшего без вести, или идентификации неопознанного трупа", предусматривает закон.

Назначаемые органами предварительного следствия и органами дознания исследования биологического материала будут выполняться экспертными подразделениями МВД России за счет выделяемых им средств, говорится в законе.

В пояснительной записке отмечается, что количество лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов остается высоким. По состоянию на 1 января 2023 года в Российской Федерации в розыске находилось почти 28 тыс. лиц, пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. При этом за 2022 год установлена судьба более 7,5 тыс. пропавших граждан (26,6%).