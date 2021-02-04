Директор школы, уличенный в краже продуктов из столовой, уволился

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Каспийске директор школы подал заявление об уходе после того, как его уличили в краже продуктов из школы, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Джафар Агаев возглавляет школу №3 в городе Каспийске. Он сегодня по электронной почте отправил заявление об освобождении его от занимаемой должности директора образовательного учреждения", - сказал представитель мэрии и добвил, что Агаева также исключили из "Единой России".

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Агаев признается полицейским в краже школьных продуктов.

Министерство образования и науки Дагестана начало в связи с этим служебную проверку.