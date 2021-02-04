Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:44Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

Директор школы, уличенный в краже продуктов из столовой, уволился

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Каспийске директор школы подал заявление об уходе после того, как его уличили в краже продуктов из школы, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Джафар Агаев возглавляет школу №3 в городе Каспийске. Он сегодня по электронной почте отправил заявление об освобождении его от занимаемой должности директора образовательного учреждения", - сказал представитель мэрии и добвил, что Агаева также исключили из "Единой России".

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Агаев признается полицейским в краже школьных продуктов.

Министерство образования и науки Дагестана начало в связи с этим служебную проверку.

Каспийск Джафар Агаев Дагестан

Новости

Погибшие в Красноярске пожарные награждены посмертно орденами Мужества

Доверие к власти стало первым критерием эффективности работы губернаторов

Жителя Урала оштрафовали за перепост цитаты Ройзмана

Француз получил семь суток ареста за акцию 2 февраля в Москве

Француз получил семь суток ареста за акцию 2 февраля в Москве

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

Москва опровергла нарушение военным Ил-76 воздушных границ Эстонии

"ХимРар" отверг причастность своих сотрудников к делу о взятках помощнице Дворковича

Дело возбудили из-за незаконного зачисления абитуриентов в алтайский вуз

Пандемия коронавируса

Иммунитет от COVID-вакцины "Вектора" сохранится в течение года

Иммунитет от COVID-вакцины "Вектора" сохранится в течение года

"Дождь" потребовал возбудить дело о задержании корреспондента во время эфира

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');