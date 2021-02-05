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Общепит на Камчатке возвращается к "доковидному" режиму

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Кафе, рестораны и бары в Камчатском крае возвращаются к привычному "доковидному" графику работы при обязательном соблюдении эпидемиологических требований, сообщается на сайте правительства региона.

В связи с постепенным снижением уровня заболеваемости в регионе губернатор Владимир Солодов подписал постановление о послаблении ограничительных мер, связанных с COVID-19.

"С началом следующей недели все предприятия общепита вернутся в свой привычный график работы", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития и торговли края Юлии Морозовой.

Также с началом следующей недели будет разрешена работа фуд-кортов в торговых центрах в режиме обслуживания посетителей за столиками и с соблюдением регламента по безопасности.

Морозова подчеркнула, что запрет по-прежнему сохраняется для работы зон караоке, танцевальных площадок, дискотек, проведения тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий

Кроме того, на Камчатке с началом следующей недели дети смогут очно заниматься в секциях, кружках и посещать другие развивающие занятия в индивидуальном порядке.

Со следующей недели при условии соблюдения ряда ограничений на Камчатке будут работать кинотеатры (кинозалы) и другие государственные и частные учреждения культуры.

Общие ограничительные меры, связанные с распространением COVID-19, в регионе сохраняются до 21 февраля.

По последним данным, на Камчатке зарегистрировано более 12,5 тыс. случаев коронавируса. С начала пандемии выздоровели свыше 11 тыс. человек, умерли 84 пациента.

Камчатка

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