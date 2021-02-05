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В Крыму завели уголовное дело после стрельбы в поликлинике

Один из участников инцидента - чиновник из Феодосии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Крымские полицейские возбудили уголовное дело в связи с дракой из-за очереди к врачу двух мужчин, один из которых использовал травматическое оружие.

ОМВД по Феодосии возбудило дело ч. 1 ст. 112 УК РФ об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. "Вместе с тем, квалификация может быть изменена, поскольку нет окончательного заключения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Крыму.

Как уточнил источник агентства, один из участников конфликта - сотрудник администрации Феодосии, которому принадлежит травматический пистолет.

В городской администрации агентству сообщили, что оргвыводы пока не сделаны. "Решения будут приниматься по итогам расследования", - сказали в пресс-службе. С сотрудниками администрации проводятся "организационные мероприятия", чтобы не допустить повторения таких инцидентов, добавили там.

Как сообщалось, двое пациентов поликлиники Феодосии поругались из-за очереди к врачу: конфликт закончился дракой и стрельбой из травматического пистолета. Травмы получили оба участника, от госпитализации они отказались.

Крым Феодосия МВД

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