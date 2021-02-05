Белгородского участкового нашли на рабочем месте мертвым с огнестрельным ранением

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Белгородские следователи начали проверку по факту смерти полицейского, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР в пятницу.

Тело участкового с огнестрельным ранением было обнаружено на его рабочем месте в поселке Майский Белгородского района. На место происшествия выехала следственная группа, сказал собеседник агентства.

По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.