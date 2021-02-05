Подлодка "Северодвинск" провела учебный пуск "Калибра" из Баренцева моря

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская атомная подлодка "Северодвинск" в пятницу совершила учебный пуск крылатой ракеты "Калибр" по мишени на полигоне в Архангельской области, сообщил Северный флот.

"Ракетная стрельба АПРК "Северодвинск" была отработана в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Крылатая ракета "Калибр", преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне", - сообщили в пресс-службе флота.

Атомный подводный ракетный крейсер "Северодвинск" - головной корабль проекта 885 "Ясень". Входит в состав соединения атомных подлодок подводных сил Северного флота. Это первый штатный носитель крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

С 1 января 2021 года Северный флот России получил статус военного округа.