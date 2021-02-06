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Мосгорсуд отпустил из СИЗО одного из совладельцев Merlion

Олега Карчева обвиняют в покушении на убийство

Мосгорсуд отпустил из СИЗО одного из совладельцев Merlion
Здание Мосгорсуда
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Олегу Карчеву - совладельцу дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion, обвиняемому в покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Григорий Поспелов.

"Московским городским судом 5 февраля рассмотрена и полностью удовлетворена моя апелляционная жалоба на постановление Пресненского районного суда города Москвы от 28 января об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об изменении Олегу Карчеву меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест", - сообщил Поспелов агентству в субботу.

По словам защитника, теперь Карчев будет находиться под домашним арестом до 23 апреля. Апелляционный суд, в частности, учел, что в пятницу же заместителем прокурора города Москвы в адрес руководства главка столичного Следственного комитета, ведущего расследование, было заявлено требование об устранении нарушений ряда норм законодательства, допущенных предыдущей следственной группой из следственного управления московского СК по Северо-Западному округу.

По словам адвоката, защита Карчева и других фигурантов рассчитывает на объективное расследование, которые теперь передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

Карчев, а также его деловые партнеры Алексей Абрамов, Владислав Магнутов и Борис Левин (бывший вице-президент "Евросети" по безопасности) были арестованы в октябре 2020 года. Всем четверым вменяется покушение на убийство.

По данным газеты "Коммерсантъ", следствие считает, что бизнесмены "заказали" убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко - потерпевшего по уголовному делу. По данным следствия, в ночь на 5 сентября 2015 года неизвестные, один из которых впоследствии был задержан, забросали дом предпринимателя в подмосковном Красногорске бутылками с зажигательной смесью, отчего в помещении начался пожар.

Как отмечало издание, конфликт между задержанными бизнесменами и Симоненко связан с недополученными, по мнению последнего, $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion - Tegrus.

Защита арестованных бизнесменов настаивает, что они стали жертвами вымогательства со стороны Симоненко.

Олег Карчев Merlion

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