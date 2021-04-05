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Следствие освободило из СИЗО двоих совладельцев Merlion

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Столичное управление СК освободило из СИЗО без избрания иной меры пресечения совладельцев дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Алексея Абрамова и Владислава Мангутова, сообщили их адвокаты. Предприниматели проходят по делу о покушении на убийство делового партнера - бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко.

Решение изменить Абрамову и Мангутову меру пресечения их защита связала "с отсутствием законных оснований для содержания в СИЗО". По мнению адвоката Георгия Поспелова, "данные обстоятельства подтверждают позицию защиты о полной непричастности обвиняемых к инкриминируемому им преступлению".

В феврале Мосгорсуд перевел под домашний арест совладельца Merlion Олега Карчева.

Еще один фигурант дела – Борис Левин, бывший вице-президент "Евросети" по безопасности, остается под стражей.

Деловые партнеры были арестованы в октябре 2020 года. Всем четверым вменяется покушение на убийство.

По данным "Коммерсанта", следствие считает, что бизнесмены "заказали" убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко – потерпевшего по уголовному делу. В ночь на 5 сентября 2015 года неизвестные, один из которых впоследствии был задержан, забросали дом предпринимателя в Красногорске бутылками с зажигательной смесью и устроили пожар. Конфликт между партнерами издание связало с тем, что Симоненко считал, что ему недоплатили $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion – Tegrus.

Защита обвиняемых утверждает, что они стали жертвами вымогательства со стороны Симоненко, в связи с чем обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить его действия и привлечь к уголовной ответственности.

Merilon Алексей Абрамов Владислав Мангутов Олег Карчев Вячеслав Симоненко Борис Левин Москва Красногорск

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