Падение турпотока в Петербург в 2020 году составило почти 70%

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург в 2020 году принял 2,9 млн туристов, из них почти полмиллиона - иностранцы, успевшие приехать в город в первые три месяца до пандемии, сообщила в воскресенье замглавы комитета по развитию туризма города Нана Гвичия.

Падение турпотока в целом составило почти 70%, иностранцев приехало на 82% меньше, российских туристов - на 70% меньше, сообщила она на конференции по развитию межрегионального туризма в России "Внутренний туризм - новые возможности".

"Но на удивление этот год оказался очень показательным по тому, как меняется туристский продукт и потребности туристов. Время пребывания увеличилось на территории Петербурга и увеличился чек. Это является очень важным для нас, так как туризм - это вклад в экономику и возможность аргументировать, что туризм является стратегически важным направлением для развития территории. Цели прибытия тоже стали иными, все-таки отразилась пандемия на выборе многих туристов", - добавила замглавы комитета по развитию туризма.

По ее словам, программа кешбэка увеличила объемы семейного туризма в Санкт-Петербург, но чаще всего гости размещались у родственников и приезжали с деловыми целями либо на обучение.