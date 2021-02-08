Житель Иркутской области получил пожизненный срок за тройное убийство

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд вынес приговор двум местным жителям по уголовному делу об убийстве трех человек.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, суд приговорил Виталия Зуева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Александра Поротникова - к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Они признаны виновными по ст.105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в конце января 2020 года в одном из домов поселка Белореченский Усољского района компания мужчин распивала спиртные напитки. Возник конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил знакомого ножом и топором. Происходящее увидела хозяйка дома, тогда злоумышленник и его подельник решили ее убить - женщину несколько раз ударили ножом и отверткой.

Потом злоумышленники догнали свидетеля убийства, который пытался убежать из дома, и расправились с ним таким же способом.

Ранее убийцы были неоднократно судимы за имущественные преступления и преступления против личности. Вину они признали.