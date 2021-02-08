В Кремле признали жителей Украины частью русского мира

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет сохранять связи с соотечественниками на Украине путем мягкой силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос, является ли Украина частью русского мира.

"В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что русский мир, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира были, остаются и будут оставаться приоритетной темой для российского государства.

По его словам, Россия будет продвигать идеи русского мира на Украине путем мягкой силы. "Никогда не используются какие-то методы, которые бы противоречили международному праву", - заметил пресс-секретарь.

"По международному праву любое государство обладает возможностью осуществлять какие-то гуманитарные операции, гуманитарные методы поддержки, поощрять гуманитарные контакты, контакты между людьми, рассказывать о литературе, искусстве, науке", - пояснил он.

Ранее в ходе оперативного совещания президента с постоянными членами Совета Безопасности одной из тем на повестке дня были дела русского мира и соотечественников за рубежом.