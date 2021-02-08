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РФ приняла методику расчета вреда воздуху, обсуждавшуюся более 10 лет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ министерства природных ресурсов и экологии "Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды", сообщили журналистам в Минприроды и аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Методика будет исчислять вред, который наносят объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду I, II, III категорий. Для каждой категории установлен уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, и если уровень будет превышаться, то вред будет исчисляться именно данной методикой.

Размер вреда будет определяться как сумма произведений масс выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и денежных показателей (такс). К таксам будет дополнительно применяться коэффициент особой охраны, который учитывает фактическое изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в России и формирование повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха в период неблагоприятных погодных условий.

Методика разработана во исполнение поручения президента РФ от 31 марта 2018 года. Необходимость методики расчета вреда, нанесенного воздуху, обсуждали в стране больше 10 лет.

"Усовершенствование методик расчета ущерба связано с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться "загрязнителями". Это касается всех компонентов природной среды - водных объектов, почвы, недр и атмосферного воздуха. Таким образом, в России будет создана комплексная правовая система взаимоотношений, связанных с экологическими последствиями - от механизмов предупреждения аварий до порядка расчета экологического вреда и ликвидации последствий", - сказала Абрамченко.

"Ключевое в принятии методики - это то, что теперь можно будет посчитать вред, который наносится воздуху. То есть прозрачность и контроль. И, естественно, оперативные решения, которые будут приниматься, если зафиксировано превышение (загрязняющих веществ в воздухе - ИФ). Как рассчитывать вред, обсуждали 11 лет. Но ответ же очень прост: загрязняете? Платите. Добросовестные предприятия переплачивать не будут. Платит только тот, кто нарушает", - отметил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Принятие методик исчисления вреда, нанесенного атмосферному воздуху, которых не было, Росприроднадзор добивался последние два года. Их обсуждали последние 11 лет. Мы рады и благодарны, что методики приняли. Это отвечает экологической политике государства, о которой говорит президент. Если же говорить о дополнительной нагрузке на бизнес, то добросовестным пользователям нечего бояться", - прокомментировала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Минприроды Минюст Виктория Абрамченко Александр Козлов Светлана Радионова Росприроднадзор

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