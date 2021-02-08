Петербуржец брал плату с желающих спеть "Голубые береты" в сауне

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 15 000 рублей Дмитрия Богданова, который брал плату за исполнение песен группы "Голубые береты" в сауне "Гейзер" на Капитанской улице, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что он незаконно хранил на музыкальном автомате в сауне три композиции ансамбля Минобороны "Голубые береты", которые посетителям разрешалось спеть в караоке за отдельную плату. Это песни "Голубые береты", "Возвращайся скорей" и "Разговор с портретом". Ущерб правообладателю (ООО "СО/ЭРА МЬЮЗИК") оценили в 180 000 рублей. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.146 УК (Нарушение авторских и смежных прав).

Суд учел, что Богданов вину признал, полностью возместил потерпевшей стороне ущерб, ранее судим не был, к уголовной ответственности привлекается впервые. Также суд учел, что он совершил преступление небольшой тяжести и что потерпевшая сторона больше к нему претензий не имеет.

Поэтому уголовное дело Богданова было прекращено, и ему назначили 15 000 рублей судебного штрафа.