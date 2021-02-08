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Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего схиигумена Сергия

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов), которого обвиняют в склонении к самоубийству насельников Среднеуральского монастыря, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Басманный суд 29 декабря поместил Сергия в СИЗО на срок до 28 февраля.

Его адвокат Светлана Герасимова сказала, что еще не решила, будет ли оспаривать решение Мосгорсуда, сначала она собирается изучить судебный акт и доводы судьи.

Романова задержали в ночь на 29 декабря в Среднеуральском монастыре и перевезли в Москву.

По версии СКР, он публично призывал не менее десяти монахинь обители к самоубийству и в дальнейшем, "осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства".

В СК также отмечали, что он, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, не покинул монастырь и не пускал на его территорию посетителей по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии, незаконно воспрепятствовав проведению религиозных обрядов.

Также следствие считает, что Романов совершил самоуправство, не дав представителям епархии провести инвентаризацию в монастыре в нарушение гражданского законодательства.

Он вины не признает.

Конфликт Сергия с РПЦ начался весной из-за того, что он не признавал пандемию коронавируса и призывал не подчиняться санитарным требованиям светских властей и решениям церковного начальства. Ему сначала запретили проповеди, затем его запретили в служении, потом - низвергли из сана, наконец, в сентябре он был отлучен от церкви.

С середины июня и до конца декабря он удерживал под контролем Среднеуральский женский монастырь, духовником которого был ранее.

Мосгорсуд Сергий Романов Басманный суд Москва Среднеуральский монастырь РПЦ Светлана Герасимова СКР

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