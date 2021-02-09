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Аспирантура Московской духовной академии получила госаккредитацию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Аспирантура Московской духовной академии получила государственную аккредитацию, сообщает сайт учебного заведения Русской православной церкви.

Экспертная группа Рособрнадзора подтвердила, что содержание и качество подготовки обучающихся в аспирантуре Московской духовной академии соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.

Теперь все аспиранты академии, имеющие диплом о высшем образовании государственного образца, получат возможность защищать свои работы в диссертационном совете, утвержденном ВАК, и претендовать на степень кандидата теологии.

Выпускникам аспирантуры прошлых лет будет предоставлена возможность зачисления на аккредитованную программу для прохождения государственной итоговой аттестации с последующим выходом на защиту в упомянутом диссертационном совете по теологии.

РПЦ

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