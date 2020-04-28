Рособрнадзор отказал в госаккредитации Свято-Филаретовскому институту

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор отказался дать госаккредитацию образовательным программам по теологии Свято-Филаретовского православно-христианского института, говорится в приказе ведомства.

Чиновники приняли это решение, изучив заключение экспертной группы.

Свято-Филаретовский институт был основан в 1988 году священником Георгием Кочетковым. Многие известные православные священники и богословы критиковали его миссионерскую деятельность.

"Как православный епископ и богослов я бы не сказал, что Свято-Филаретовский институт является именно православным институтом, учитывая то, что он активно сотрудничает со всеми протестантскими деноминациями, дает им возможность преподавать, выступать с проповедями, участвовать в своих собраниях и так далее", - заявил "Интерфаксу" викарный епископ Нижегородской епархии Филарет (Гусев).

По его мнению, то, что институт не получил госаккредитацию, вероятнее всего объясняется погрешностями в образовательных программах, которые могут быть связаны с личными воззрениями отца Георгия Кочеткова и его последователей.