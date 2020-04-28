Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 28.04В России 93 558+6 411В мире 3 041 764+70 289

Рособрнадзор отказал в госаккредитации Свято-Филаретовскому институту

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор отказался дать госаккредитацию образовательным программам по теологии Свято-Филаретовского православно-христианского института, говорится в приказе ведомства.

Чиновники приняли это решение, изучив заключение экспертной группы.

Свято-Филаретовский институт был основан в 1988 году священником Георгием Кочетковым. Многие известные православные священники и богословы критиковали его миссионерскую деятельность.

"Как православный епископ и богослов я бы не сказал, что Свято-Филаретовский институт является именно православным институтом, учитывая то, что он активно сотрудничает со всеми протестантскими деноминациями, дает им возможность преподавать, выступать с проповедями, участвовать в своих собраниях и так далее", - заявил "Интерфаксу" викарный епископ Нижегородской епархии Филарет (Гусев).

По его мнению, то, что институт не получил госаккредитацию, вероятнее всего объясняется погрешностями в образовательных программах, которые могут быть связаны с личными воззрениями отца Георгия Кочеткова и его последователей.

Георгий Кочетков Рособрнадзор РПЦ Свято-Филаретовский институт епископ Филарет

Новости по теме

Новости

Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая

Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Суд оштрафовал директора Росгосцирка за нарушение режима самоизоляции

Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

В РФ разрешили выписывать пациентов с COVID из больниц до подтверждения их выздоровления

В РФ разрешили выписывать пациентов с COVID из больниц до подтверждения их выздоровления

Госпитализирован настоятель Елоховского собора, заменивший умершего предшественника

Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете

Жителям Москвы и Петербурга пообещали салют на 9 мая

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ призвал врачей разделять смерти "от коронавируса" и "с коронавирусом"

Минздрав РФ призвал врачей разделять смерти "от коронавируса" и "с коронавирусом"
Пандемия коронавируса

Минздрав заявил о риске поражения коронавирусом мозга и центральной нервной системы

Минздрав заявил о риске поражения коронавирусом мозга и центральной нервной системы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');