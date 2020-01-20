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В 2020 году в России пройдет первая докторская защита по исламской теологии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) в этом году запланирована защита первой в истории России докторской диссертации по исламской теологии.

"По новым правилам эту светскую ученую степень присваивает диссертационный совет университета", - сообщили "Интерфаксу" в вузе.

Автором диссертации "Исламское обновленческое движение конца XX - начала XXI века: идеи и перспективы" выступил ректор Московского исламского института, первый зампред Духовного управления мусульман РФ имам-мухтасиб Дамир Мухетдинов. Дата защиты и оппоненты станут известны позднее. Научным консультантом работы выступил академик РАН Виталий Наумкин.

СПбГУ Дамир Мухетдинов Московский исламский институт

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