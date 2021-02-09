Путин отметил быструю адаптацию судов РФ к условиям пандемии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российской судебной системе в условиях пандемии коронавируса удалось сохранить свою открытость и прозрачность, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.

"Разумеется, наша судебная система показала способность быстро адаптироваться к совершенно новым условиям", - сказал он на совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год. По его словам, "в период пандемии гласность и открытость были обеспечены".

"Мы много говорим про врачей и справедливо говорим про их подвижнический труд, но не могу не сказать, что вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения", - продолжил Путин.

Он отметил, что в некоторых странах из-за пандемии было отложено рассмотрение до половины дел в судах.

"Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства", - выразил уверенность президент.

В подтверждение своих слов Путин отметил, что в 2020 году было рассмотрено больше дел, чем годом ранее. По его словам, это связано, в том числе, с тем, что "граждане и бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам".

"Уже упомянутое мною возросшее количество рассмотренных дел за прошлый год говорит о том, что российские суды не ограничились программой-минимум, а, наоборот, избрали для себя программу-максимум", - сказал он.

По его словам, суды "рассмотрели практически все обращения граждан, руководствовались тем принципом, что каждая ситуация, требующая судебного решения, жизненно значима для конкретного человека и его семьи".