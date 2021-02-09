Лишь 29% осужденных в РФ в 2020 году получили реальные сроки

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Только каждый третий осужденный россиянин в прошлом году получил реальные сроки наказания, сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"В 2020 году наказание в виде реального лишения свободы назначено 29% осужденных. При этом 72% осужденных к лишению свободы имели неснятые и непогашенные судимости", - сказал Лебедев во вторник на совещании судей по итогам работы системы в прошлом году.

Кроме того, по его словам, суды в прошлом году удовлетворили 52% ходатайств о замене приговоров на более мягкие виды наказания, 50% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденных и 59% ходатайств об условно-досрочном освобождении.

Глава ВС РФ сообщил также, что за последние почти 20 лет число судебных решений об аресте сократилось в четыре раза (с 366 тыс. до почти 92 тыс.) в 2020 году.

За прошлый год, отметил Лебедев, численность арестованных сократилась на 3 тыс. человек. "При этом в 77% случаях эта мера применена в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Еще 57% из них имели судимости", - добавил глава ВС РФ.