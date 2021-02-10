Самолет с пассажирами развернуло после посадки в ростовском аэропорту

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет рейса "Самара - Ростов-на-Дону" авиакомпании "Азимут" развернуло на обледеневшей полосе в аэропорту "Платов", сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в минувший вторник. После посадки во время руления к месту парковки самолет развернуло на 70 градусов. В прокуратуре считают, что это произошло из-за обледенения полосы. На борту находилось 93 пассажира, никто из них не пострадал. Однако трапа им пришлось ждать около часа.

"Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку работы наземных служб аэропорта "Платов" в связи с обледенением полосы и длительным нахождением пассажиров на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба "Платова" сообщает, что 9 февраля аэропорт работал в штатном режиме, "поддерживая летную годность аэродрома".

"Мы не можем подтвердить, что полоса обледенела (...) Видимо, они (сотрудники прокуратуры - ИФ) посмотрели видео и сделали преждевременные выводы до проведения проверки, ждем проверку, со стороны аэропорта обеспечивались все условия", - уточнил "Интерфаксу" официальный представитель аэропорта.