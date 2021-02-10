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Законопроект об ограничении наличных расчетов при закупке металлолома будет доработан

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы, несмотря на поддержку правительства РФ, отозвала для дальнейшей доработки законопроект, который предлагал ввести пороги наличных расчетов при покупке у физических лиц лома цветных металлов в размере 120 тыс. рублей, а лома и отходов черных металлов - 10 тыс. рублей.

Уведомление об отзыве опубликовано в электронной базе данных парламента.

Документ был внесен в Госдуму еще в 2018 г. Андреем Луговым (ЛДПР), Ириной Гусевой ("Единая Россия"), Сергеем Крючеком ("Справедливая Россия"), Борисом Пайкиным (ЛДПР).

Начальная версия законопроекта предполагала, что расчеты с гражданами за продажу как черного, так и цветного металлолома должны вестись в безналичном порядке, если размер разовой выплаты составляет свыше 10 тыс. рублей, либо если общая сумма расчетов наличными с этим физическим лицом составляет более 50 тыс. рублей в течение одного календарного года.

В правительстве законопроект поддержали, но отметили, что остается неясным механизм его реализации, в том числе порядок ведения учета расчетных операций с каждым физическим лицом. В отзыве также говорилось о необходимости уточнить, распространяются ли устанавливаемые законопроектом ограничения сумм наличных расчетов на расчеты одного юридического лица с указанным физическим лицом, либо на расчеты указанного физлица со всеми юрлицами, купившими у него металлолом в течение месяца.

Авторы доработали законопроект и внесли в новой редакции. Согласно доработанной версии, порог наличных расчетов при покупке у физических лиц лома черных металлов составил 10 тыс. рублей, а лома и отходов цветных металлов - 120 тыс. рублей.

Такое ограничение покрывает потребность физических лиц - продавцов лома в расчетах наличными в регионах со слаборазвитой банковской инфраструктурой и при этом не позволяет продавать лом "в промышленных масштабах, оставаясь в неконтролируемой и непрозрачной зоне оборота", поясняли авторы законопроекта.

Правительство РФ поддержало и эту версию законопроекта, уточнив, что необходимо внести корреспондирующие поправки в статью Гражданского кодекса, которая регулирует общие правила проведения наличных и безналичных расчетов.

Согласно письму авторов, опубликованному в среду в электронной базе данных парламента, законопроект отозван, но для его дальнейшей доработки.

Авторы считают, что в случае принятия закона отрасль станет прозрачной для кредитных организаций, ЦБ, Федеральной налоговой службы (ФНС) и Росфинмониторинга, которые получат возможность доступа к расчетным и идентификационным данным получателей денежных средств.

Госдума

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