Песков назвал творческой точкой зрения манифест Богомолова о Западе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле в связи с опубликованным в среду в "Новой газете" манифестом режиссера Константина Богомолова заявили, что это точка зрения человека, творчество которого импонирует многим.

"Богомолов имеет свою точку зрения, не думаю, что это вопрос, который стоит на повестке Кремля, чтобы комментировать эту точку зрения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию Богомолова, изложенную в манифесте.

По его словам, важно с уважением относиться к любой точке зрения и принимать во внимание мнение друг друга.

"И важно свои точки зрения высказывать таким образом, чтобы это не нарушало действующий закон. В этой связи это точка зрения человека, творчество которого импонирует многим, который имеет много поклонников, поэтому он имеет право на свою точку зрения", - отметил Песков.

В манифесте под названием "Похищение Европы 2.0" Богомолов поделился своим взглядом на то, как изменился Запад и его ценности в прошлом столетии и меняется в нынешнем.

По его мнению, "в XX веке атомная энергия, которой является человек, вышла из-под контроля". Но испугавшись нацизма и освободившись от него, Европа "решила кастрировать сложного человека" со всеми его противоречиями, конфликтующими темными и светлыми сторонами. В итоге, считает режиссер, получилось "замуровывание" страхов. Улыбку на лице западного человека он считает фальшивой. По его мнению, "это улыбка вырождения".

Богомолов называет Западный мир "новым этическим рейхом", в котором оформляется своя идеология – "новая этика". Это проявляется в том, что, с одной стороны, "государство в лице силовиков "гуманизировалось", но условно прогрессивное общество приняло на себя роль новых штурмовиков, с помощью которых то же государство сверхэффективно борется с инакомыслием".

В конце своего воззвания режиссер пишет, что Россия, благодаря стечению обстоятельств оказалась "в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти".

По его мнению, "надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир". "Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека", заключает режиссер.