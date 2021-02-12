МВД развернуло в Тульской области шесть пунктов обогрева

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пункты обогрева развернуты вдоль федеральных трасс Тульской области в связи с ухудшением погодных условий, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России.

"В Тульской области на федеральной трассе М-2 "Крым" развернуто 4 пункта обогрева и 2 пункта на федеральной трассе М-4 "Дон". Мобильные пункты обогрева функционируют в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пункты обогрева оснащены всем необходимым - питьевой водой, чайниками, аптечками и устройствами для подзарядки телефонов.

Также ведомство предупреждает о риске возникновения дорожно-транспортных происшествий из-за погодных условий в некоторых районах Забайкальского края. Сотрудники МЧС находятся в полной готовности и при необходимости развернут пункты питания и обогрева на сложных участках федеральных дорог в Петровск-Забайкальском, Хилокском, Читинском и Карымском районах.