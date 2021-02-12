Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

МВД развернуло в Тульской области шесть пунктов обогрева

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пункты обогрева развернуты вдоль федеральных трасс Тульской области в связи с ухудшением погодных условий, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России.

"В Тульской области на федеральной трассе М-2 "Крым" развернуто 4 пункта обогрева и 2 пункта на федеральной трассе М-4 "Дон". Мобильные пункты обогрева функционируют в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пункты обогрева оснащены всем необходимым - питьевой водой, чайниками, аптечками и устройствами для подзарядки телефонов.

Также ведомство предупреждает о риске возникновения дорожно-транспортных происшествий из-за погодных условий в некоторых районах Забайкальского края. Сотрудники МЧС находятся в полной готовности и при необходимости развернут пункты питания и обогрева на сложных участках федеральных дорог в Петровск-Забайкальском, Хилокском, Читинском и Карымском районах.

Тульская область МЧС

Новости

Российские эксперты миссии ВОЗ высказались о происхождении COVID-19

В России появится реестр граждан, нуждающихся в квартирах

В России появится реестр граждан, нуждающихся в квартирах

Арестованный главред "Медиазоны" пожаловался на ухудшение самочувствия

В Петербурге задержали четвертого участника акции 31 января за стычку с силовиком

В Петербурге задержали четвертого участника акции 31 января за стычку с силовиком

Что произошло за день: четверг, 11 февраля

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища

РФ выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади

РФ выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади

Бюро партии "Яблоко" поддержало статью Явлинского о Навальном

Бюро партии "Яблоко" поддержало статью Явлинского о Навальном

МИД РФ пообещал соразмерный ответ на возможные санкции ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');