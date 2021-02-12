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Патриарх Кирилл заявил о возрождении стереотипов советского атеизма

Глава РПЦ также посетовал на "неумелое присутствие" отдельных клириков в интернете

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл считает причиной критики в адрес церкви, с одной стороны, ее растущее влияние в обществе, а с другой - "неумелое присутствие" отдельных клириков в интернете; он также выразил озабоченность возрождением стереотипов "старой атеистической пропаганды".

"Согласно социологическим опросам, церковь входит в тройку институтов, которым общество доверяет больше всего. Но если увеличивается влияние церкви на общество, то возрастает и сопротивление этому влиянию", - сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета в Москве.

Предстоятель РПЦ посетовал, что в современном обществе реанимируются "некие стереотипы атеистической пропаганды, пришедшие из прошлого". При этом, как отметил патриарх, не только оживают "рудименты старой атеистической пропаганды", но и возникают новые идеологические штампы, порождаемые секулярной философией и секулярным образом жизни, которые "подчас становятся орудием борьбы с церковью".

В этой связи патриарх Кирилл призвал священников-блогеров ответственно относиться к тому, что они говорят и пишут в сети.

"Наравне с блистательными примерами работы в социальных сетях и интернете мы имеем также опыт очень неумелого присутствия. В результате на те или иные заявления священнослужителей обрушивается мощная критика; порой образ священнослужителя, заявленный в интернет-пространстве, не соответствует идеалу, который сформировался в культурной традиции нашего народа", - сказал патриарх.

Обращаясь к Высшему церковному совету, он призвал помочь священнослужителям "не делать ошибок, удержать их от тех действий и слов, отрицательное влияние которых на аудиторию очень хорошо заметно всем, кроме, к сожалению, самих "говорящих голов" в камилавках или клобуках". А такие ошибки, по мнению патриарха, священники совершают "от завышенного самомнения".

Патриарх Кирилл также призвал представителей церкви воздерживаться от участия в политике. "Сегодня мы должны особенно блюсти эти принципы и сохранять некую надмирность, не вовлекаться в политические дискуссии, а если такая необходимость возникает, то лишь для того чтобы защитить духовные и нравственные основы человеческой жизни (...) Не надо считать, что наш долг - подхватывать модные тенденции, придерживаться более популярной в определенных кругах, например, среди городской интеллигенции, точки зрения", - сказал патриарх.

Патриарх Кирилл РПЦ

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