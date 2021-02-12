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Кремль заявил, что ситуация с уровнем жизни в РФ остается напряженной

Кремль заявил, что ситуация с уровнем жизни в РФ остается напряженной
Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Руководство страны ведет работу, чтобы купировать кризисные явления, влияющие на уровень жизни в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, эта та статистика, которая показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы. Президент неоднократно говорил, что главная задача - это купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня, и вывод траектории в сторону роста", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году. Ведется работа", - добавил он.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал недавно раскрытые данные Росстата, согласно которым доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%, а к уровню 2013 года они стали меньше на 10,6%.

Дмитрий Песков

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