Претензии к качеству зерна из РФ в 2020 г. предъявили в 11 странах

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Претензии покупателей к качеству российского зерна растут, в прошлом году их предъявили импортеры из 11 стран мира. В этой ситуации поможет система прослеживаемости зерна, которая позволит проконтролировать его качество от поля до покупателя, заявила руководитель Центра оценки и качества зерна (ведомство Россельхознадзора) Юлия Королева на конференции "Где маржа-2021" в пятницу в Москве.

"Мы должны выполнять требования стран, куда мы отгружаем продукцию. А у нас из года в год увеличивается количество претензий, поступающих от наших покупателей. Их количество в прошлом году выросло до 19 от 11 стран-импортеров", - сообщила она.

"Система прослеживаемости зерна очень давно нужна, чтобы мы понимали, в каком регионе, в каком районе и какого качества произведено зерно и куда оно поехало", - сказала она.

Система прослеживаемости зерна

Как сообщалось, в прошлом году был принят закон, который нацелен на создание в России системы прослеживаемости зерна. Он начнет действовать с 2022 года.

В систему прослеживаемости зерна в обязательном порядке войдет информация о компаниях, которые производят, перерабатывают, транспортируют, поставляют, производят перевалку и перегрузку зерна, его реализацию и утилизацию. Планируется, что в системе будет создаваться сопроводительный документ, содержащий информацию о партии зерна или партии продуктов его переработки при перевозке любым видом транспорта. Это позволит последовательно идентифицировать партии по всей непрерывной цепочке при перемещении от производителя до переработки в готовую продукцию и отправки готовой продукции потребителю.

Как пояснила Королева, без этого документа передвижение зерна не будет допускаться.

Кроме того, в систему будет включаться информация о партии зерна, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначения зерна.

В случае ввоза или вывоза с территории РФ как партий зерна, так и партий продуктов его переработки в систему будет загружаться информация о декларациях соответствия, фитосанитарных сертификатах, ветеринарных сертификатах. Через нее также будет проходить информация о закупке партий зерна и продуктов переработки для государственных нужд и о закупках партий зерна в федеральный интервенционный фонд.