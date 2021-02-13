Из ТЦ в ингушской Сунже эвакуировали людей после звонка о бомбе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии эвакуировали персонал и посетителей торгово-развлекательного центра ADAMO в центре города Сунжа, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам получено два сообщения о взрывоопасном предмете в частном доме по ул. Рабочая, 1 . Так как по указанному адресу находится и трехэтажное здание торгового комплекса, был оцеплен весь район.

В здании работали кинологи с собаками, силовики обследовали как само здание, так и прилегающую территорию, вскрыли упаковки бытовой техники, продаваемой в магазинах.

Взрывных устройств на территории комплекса не обнаружено.

В понедельник, 8 февраля, в полицию поступило анонимное сообщение о возможной террористической угрозе в общеобразовательной школе № 7 Сунжи. Взрывных устройств не обнаружено. Оказалось, что в полицию позвонили местные подростки. Их родители привлечены к административной ответственности.