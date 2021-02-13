Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 13.02В России 4 057 698+14 861В мире 108 188 977+408 487

Из ТЦ в ингушской Сунже эвакуировали людей после звонка о бомбе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии эвакуировали персонал и посетителей торгово-развлекательного центра ADAMO в центре города Сунжа, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам получено два сообщения о взрывоопасном предмете в частном доме по ул. Рабочая, 1 . Так как по указанному адресу находится и трехэтажное здание торгового комплекса, был оцеплен весь район.

В здании работали кинологи с собаками, силовики обследовали как само здание, так и прилегающую территорию, вскрыли упаковки бытовой техники, продаваемой в магазинах.

Взрывных устройств на территории комплекса не обнаружено.

В понедельник, 8 февраля, в полицию поступило анонимное сообщение о возможной террористической угрозе в общеобразовательной школе № 7 Сунжи. Взрывных устройств не обнаружено. Оказалось, что в полицию позвонили местные подростки. Их родители привлечены к административной ответственности.

Ингушетия Сунжа

Новости

Один человек погиб при обрушении кровли автомастерской под Калугой

Более 60% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье

Более 60% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье

В МЧС опровергли сообщения об обрушении в подмосковном ТЦ

Детям-инвалидам с Дальнего Востока оплатят авиабилеты к месту лечения

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 14,8 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 14,8 тысяч случаев коронавируса

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили на 16 февраля

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили на 16 февраля

Что произошло за день: пятница, 12 февраля

Основатель Petropavlovsk вновь арестован по делу о хищении 95 млн руб.

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

Суд признал законным приговор россиянину, осужденному за работу на ЦРУ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');