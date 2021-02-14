В Казани прошел согласованный митинг оппозиции

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Активисты партий "Яблоко", "ПАРНАС" и движения "Левый фронт" в воскресенье провели согласованный митинг под стенами Казанского кремля.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Зинатуллин, он прошел спокойно, без задержаний.

В связи с ограничениями из-за коронавируса в заявке, поданной на согласование, численность акции была определена в 200 человек.

Ее участники выступали против задержаний оппозиционных активистов и изменения выборного законодательства.

Нарушений порядка в ходе акции не отмечено.