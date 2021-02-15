В Переславле создали композит нового поколения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Научно-исследовательского института космических и авиационных материалов (НИИКАМ, Переславль-Залесский, Ярославская область) создали композиционный материал нового поколения. Об этом сообщил департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области.

Композиционный материал (композит) – это искусственно созданный неоднородный материал, он состоит из двух или более компонентов с четкой границей между ними.

Созданный в Переславле материал способен выдерживать огромные нагрузки. Полоска материала шириной 5 мм при собственной массе 2 грамма способна удерживать груз массой более 500 кг. Такие нагрузки не выдерживает сталь и авиационный алюминий. Материал может использоваться для производства космических аппаратов, в судостроении, противопожарных технологиях и атомной промышленности.

Композиционный материал получил имя "аристар".

"Технология, на основе которой мы разработали этот материал, известна ученым около 20 лет, но за все эти годы успеха смогли добиться только в США, в Японии уже 15 лет проводят опыты. Нам понадобилось 7 лет, но по свойствам наша разработка опережает американскую", - приводятся в сообщении слова почетного профессора Академического союза Оксфорда в области бизнеса, правления и научных исследований, генерального директора НИИКАМ Василия Аристова.

НИИ космических и авиационных материалов создан в 1987 году. Институт сотрудничает с предприятиями России, Украины, Белоруссии, США, Франции, Индии по вопросам разработки, изготовления и поставки современных материалов для космических аппаратов и ракет-носителей.

НИИКАМ разработал и освоил производство более 90 различных материалов для автоматических космических аппаратов, пилотируемых космических кораблей, ракет-носителей, скафандров космонавтов.