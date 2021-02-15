Задержанного после согласованного митинга в Казани арестовали

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Вахитовский суд Казани в понедельник назначил наказание в виде административного ареста жителю Калужской области Джавиду Мамедову, задержанному после согласованного митинга оппозиции в центре татарстанской столицы.

"Мамедов Джавид, житель Калужской области - арест 7 суток", - сообщила журналистам пресс-секретарь суда Татьяна Салова. По ее словам, Мамедова признали виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Также Салова сообщила, что накануне суд рассмотрел два материала по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в отношении двух жительниц Москвы. Им назначен штраф по 10 тыс. рублей каждой.

Ранее сообщалось, что воскресенье на площади Тысячелетия в центре Казани прошел согласованный митинг оппозиции. Нарушений порядка в ходе акции отмечено не было.

Позднее в соцсетях появилось видео задержания нескольких человек на улице Баумана в центре Казани.