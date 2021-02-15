Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

Задержанного после согласованного митинга в Казани арестовали

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Вахитовский суд Казани в понедельник назначил наказание в виде административного ареста жителю Калужской области Джавиду Мамедову, задержанному после согласованного митинга оппозиции в центре татарстанской столицы.

"Мамедов Джавид, житель Калужской области - арест 7 суток", - сообщила журналистам пресс-секретарь суда Татьяна Салова. По ее словам, Мамедова признали виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Также Салова сообщила, что накануне суд рассмотрел два материала по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в отношении двух жительниц Москвы. Им назначен штраф по 10 тыс. рублей каждой.

Ранее сообщалось, что воскресенье на площади Тысячелетия в центре Казани прошел согласованный митинг оппозиции. Нарушений порядка в ходе акции отмечено не было.

Позднее в соцсетях появилось видео задержания нескольких человек на улице Баумана в центре Казани.

Казань

Новости

Боярского начали искать приставы из-за штрафа в 3 тыс. рублей

В ЕР дистанцировались от идеи о либерализации КоАП в части массовых акций

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

Умер адвокат экс-депутата Глущенко, осужденного за убийство Старовойтовой

МТС разместит социальные облигации для доступа к школьному интернету

МТС разместит социальные облигации для доступа к школьному интернету

Сечин сообщил Путину о притоке поверивших в "Восток Ойл" инвесторов

В Кремле заявили об отсутствии нарушений на акциях 14 февраля

В Кремле заявили об отсутствии нарушений на акциях 14 февраля

Песков пояснил слова Путина о поддержке Донбасса

Пандемия коронавируса

В COVID-госпиталях нашли экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии

В COVID-госпиталях нашли экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');