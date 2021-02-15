Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Фото: Pool/Bandar Algaloud /Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Рассмотрена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обменялись также мнениями о ходе реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс". Подчеркнут настрой на продолжение тесной координации России и Саудовской Аравии в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей", - информирует пресс-служба.

Кроме того, в ходе разговора, который состоялся по инициативе саудовской стороны, "затрагивалась и региональная проблематика, в частности, ситуация в Сирии и в зоне Персидского залива".

Согласно сообщению, также "обсуждены вопросы развития российско-саудовских связей в различных областях, в том числе в контексте отмечаемого в феврале текущего года 95-летия установления дипломатических отношений между двумя странами".

"Выражена обоюдная заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - сказано в сообщении.

В нем сказано, что было "условлено о контактах на различных уровнях".