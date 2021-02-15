Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Наследный принц Мухаммед бен Сальман
Фото: Pool/Bandar Algaloud /Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Рассмотрена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обменялись также мнениями о ходе реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс". Подчеркнут настрой на продолжение тесной координации России и Саудовской Аравии в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей", - информирует пресс-служба.

Кроме того, в ходе разговора, который состоялся по инициативе саудовской стороны, "затрагивалась и региональная проблематика, в частности, ситуация в Сирии и в зоне Персидского залива".

Согласно сообщению, также "обсуждены вопросы развития российско-саудовских связей в различных областях, в том числе в контексте отмечаемого в феврале текущего года 95-летия установления дипломатических отношений между двумя странами".

"Выражена обоюдная заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - сказано в сообщении.

В нем сказано, что было "условлено о контактах на различных уровнях".

Владимир Путин Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд Саудовская Аравия

Новости

В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"

В российское право предложили ввести понятие "уголовный проступок"

Боярского начали искать приставы из-за штрафа в 3 тыс. рублей

В ЕР дистанцировались от идеи о либерализации КоАП в части массовых акций

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

В Москве на уборку снега направлено уже 80 тысяч человек

Умер адвокат экс-депутата Глущенко, осужденного за убийство Старовойтовой

МТС разместит социальные облигации для доступа к школьному интернету

МТС разместит социальные облигации для доступа к школьному интернету

Сечин сообщил Путину о притоке поверивших в "Восток Ойл" инвесторов

В Кремле заявили об отсутствии нарушений на акциях 14 февраля

В Кремле заявили об отсутствии нарушений на акциях 14 февраля

Песков пояснил слова Путина о поддержке Донбасса

Пандемия коронавируса

В COVID-госпиталях нашли экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии

В COVID-госпиталях нашли экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');