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Саудовский министр призвал ОПЕК к осторожности на фоне пандемии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация на нефтяном рынке сейчас гораздо лучше, чем год назад благодаря действиям стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, но неопределенность все еще очень высока, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на International Energy Forum.

Экономический кризис

Поэтому он призвал быть "крайне осторожными", так как "футбольный матч еще не сыгран" и еще рано говорить о победе над коронавирусом.

4 марта министры ОПЕК+ проведут очередное заседание, где будут принимать решение об уровнях добычи с апреля 2021 года.

Котировки нефти в начале 2021 года росли на фоне оптимизма в связи расширяющейся вакцинацией от COVID-19 и на ожиданиях о росте спроса в связи с улучшением ситуации с пандемией. На этой неделе котировки растут на фоне рекордного падения добычи в США из-за сильных морозов.

У ОПЕК+ есть пространство для увеличения добычи, "но многое будет зависеть от того, как быстро Саудовская Аравия откажется от добровольного дополнительного снижения добычи", считают аналитики ING.

Ранее в феврале аналитики американских банков JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs спрогнозировали новый "суперцикл" роста цен н нефть вплоть до $100 за баррель Brent в связи со спадом пандемии.

Саудовская Аравия Минэнерго ОПЕК коронавирус США Brent Абдулазиз бен Сальман

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