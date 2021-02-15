Замглавы "Ленэнерго" Горячева заподозрили в мошенничестве на 167 млн руб.

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя гендиректора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева и заместителя гендиректора ООО "НТ-Ком Инжиниринг" Евгения Осипова, подозреваемых в особо крупном хищении при строительстве подстанций, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Горячев и Осипов в 2015 году "организовали изготовление от имени ООО "Топфлор Северо-Запад", а в дальнейшем утверждение в АО "Санкт-Петербургские электрические сети" проектно-сметной документации для строительства объектов капитального строительства "ПС 110 кВ "Намыв-2" с КЛ 110 кВ" и "ПС 110 кВ "Петровская" с КЛ 110 кВ (от ПС 330 кВ "Василеостровская" до точки "А" (Васильевский остров, Морская набережная)" с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму не менее 167 млн 207 тыс. 322 рублей", - говорится в сообщении.

С сентября 2015 года по ноябрь 2016 года на счет строительной компании "Меридиан" по договору подряда были перечислены почти 1,5 млрд рублей, в том числе не менее 167,2 млн рублей по завышенной стоимости силового кабеля, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению, считает следствие.

Горячев арестован по 10 апреля, Осипов – по 11 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов.

В мае 2020 года Горячев вместе с бывшим гендиректором ООО "ГлавЭнергоМонтаж", а позже – заместителем главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" (100% дочернее предприятие ПАО "Ленэнерго", бренд "Россети Ленэнерго") Иваном Карповичем были арестованы по делу о мошенничестве с ущербом на сумму свыше 131 млн рублей при строительстве кабельной линии (КЛ) 110 кВ Крестовская-Василеостровская.

По данным СМИ, арест с Горячева по тому делу недавно был снят, теперь же он снова арестован – уже в рамках другого дела.

ПАО "Ленэнерго" – крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании – ПАО "Российские сети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).