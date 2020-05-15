Заместитель гендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.

Как полагает следствие, не позднее 14 апреля 2014 года Горячев, будучи тогда генеральным директором ООО "Меридиан", вместе с Иваном Карповичем (генеральным директором ООО "ГлавЭнергоМонтаж") и неустановленными лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ПАО "Ленэнерго", ООО "Меридиан", ООО "ЭдвансСтрой", ООО "ГлавЭнергоМонтаж" для хищения бюджетных денег при строительстве кабельной линии 110 кВ Крестовская-Василеостровская утвердили проектную смету с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму 131 млн 358 169 рублей.

Ранее в пятницу по тому же делу был арестован Карпович, который сейчас является заместителем главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" (100%-ное дочернее предприятие ПАО "Ленэнерго" (брэнд "Россети Ленэнерго").

Горячев и Карпович подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере).

О задержании Карповича в пятницу "Интерфаксу" сообщил источник. Накануне источники также сообщали о задержании заместителя генерального детектора по капитальному строительству ПАО "Ленэнерго" Горячева. В пресс-службе компании "Россети" интерес правоохранительных органов "Интерфаксу" объяснили "необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".

Обыски в рамках дела по "Газпром Арене"

В среду в офисе компании "Россети Ленэнерго" проводили следственные действия. Правоохранители работали в рамках дела о хищениях при строительстве "Газпром Арены". Согласно открытым данным, подстанция "Крестовская" была построена для электрификации стадиона. По сведениям региональных СМИ, "Ленэнерго" выступило подрядчиком работ по прокладке двух кабельных линий от "Василеостровской" к "Крестовской". По версии следствия, при закупке кабеля похитили порядка 70 млн рублей.

В 2015 году "Ленэнерго" объявило конкурс на строительство двух кабельных линий "КЛ-110 кВ Крестовская - Василеостровская", стоимость контракта оценили в 771 млн рублей. Его выиграла стройкомпания "Меридиан". Каждая из двух построенных линий КЛ-110 протяженностью 3,2 км должна соединить ПС 330 кВ "Василеостровская" и ПС 110 кВ N 357 "Крестовская" в Петербурге.

В конкурсной документации отмечалось, что помимо наземного размещения кабельная линия должна быть уложена в полиэтиленовых трубах методом горизонтального бурения по дну Невской губы Финского залива. Длина подводного перехода составляет 950 м. Тендер включал поставку первичного и вторичного оборудования КЛ 110 кВ для установки на подстанциях "Крестовская", "Василеостровская", "Лахта".

Самый дорогой стадион в РФ

Строительство стадиона "Газпром Арена" началось в 2007 году, открыли объект в 2017 году. По данным из открытых источников, стадион является самым дорогим в стране, его строительство обошлось в десятки миллиардов рублей. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

ПАО "Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Россети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).