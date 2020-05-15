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Источник сообщил о задержании заместителя главного инженера структуры "Ленэнерго"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан зам главного инженера "Ленэнергоспецремонта" (100%-ная "дочка" "Ленэнерго") Ивана Карповича, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его данным, Карповича задержали в четверг вместе с Алексеем Горячевым, заместителем гендиректора "Ленэнерго" по капстроительству. Официальных комментариев о задержании обоих у агентств нет. Компания сообщила, что в ее офисе проходили обыски 13 мая.

В "Россети Ленэнерго" "Интерфаксу" сообщили, что руководство компании продолжает оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проведении следственных действий относительно работ по прокладке кабельных линий, выполненных в 2015-2016 годах.

В пресс-службе "Россетей" следственные действия объяснили "необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".

Между тем, источник "Интерфакса" связал обыски с делом о хищениях при строительстве "Газпром Арены", и сообщил, что следственные действия проводились не только в Петербурге, но и в Москве.

Подстанция "Крестовская" строилась для электрификации "Газпром Арены". По данным региональных СМИ, "Ленэнерго" выступило подрядчиком работ по прокладке двух кабельных линий от "Василеостровской" к "Крестовской". По версии следствия, при закупке кабеля похитили порядка 70 млн рублей.

В 2015 году "Ленэнерго" объявило конкурс на строительство двух кабельных линий "КЛ-110 кВ Крестовская - Василеостровская", стоимость контракта оценили в 771 млн рублей. Его выиграла стройкомпания "Меридиан" Каждая из двух построенных линий КЛ-110 протяженностью 3,2 км должна соединить ПС 330 кВ "Василеостровская" и ПС 110 кВ N 357 "Крестовская" в Петербурге.

В конкурсной документации отмечалось, что помимо наземного размещения кабельная линия должна быть уложена в полиэтиленовых трубах методом горизонтального бурения по дну Невской губы Финского залива. Длина подводного перехода составляет 950 метров. Тендер включал поставку первичного и вторичного оборудования КЛ 110 кВ для установки на подстанциях "Крестовская", "Василеостровская", "Лахта".

Строительство "Газпром Арены" началось в 2007 году, его открылив 2017 году. По данным из открытых источников, стадион является самым дорогим в стране, его строительство обошлось в 42 миллиарда рублей. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

ПАО "Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).

Ленэнерго Петербург Газпром-Арена Ленэнергоспецремонт Иван Карпович Алексей Горячев

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