Адвокаты Навального попросили его оправдать по делу о клевете

Политик выступит с последним словом 20 февраля, в тот же день другое его дело рассмотрит Мосгорсуд

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Защита политика Алексея Навального попросила судью Веру Акимову оправдать его по уголовному делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко и прекратить уголовное дело, передает корреспондент "Интерфакса".

Об этом адвокат Ольга Михайлова заявила на прениях сторон. По ее словам, Навальный "не оклеветал потерпевшего, а высказал суждение о людях, принявших участие в ролике, читающих преамбулу конституции".

Ранее на процессе эксперт со стороны защиты лингвист Анатолий Баранов заявил, что в комментарии политика, в котором обвинение усматривает клевету, нет фактов, которые можно было бы оценить как истинные или ложные, а есть только оценочное суждение.

На этом заседание завершилось. Навальный выступит с последним словом 20 февраля. Начало заседания назначено на 14:00. В 10:00 того же дня Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу защиты политика на решение Симоновского суда о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Гособвинитель Екатерина Фролова на прениях сторон попросила оштрафовать подсудимого на 950 000 рублей.

С учетом того, что Навальный, по мнению обвинения, оклеветал ветерана Игната Артеменко до исполнения приговора по так называемому делу "Ив Роше", окончательно обвинение попросило ему назначить три года шесть месяцев лишения свободы с почти миллионным штрафом. Наказание в виде штрафа Фролова попросила исполнять отдельно.

Гособвинение считает доказанным, что Навальный "указал на якобы имевшийся факт" того, что потерпевший получил деньги за съемки в ролике в поддержку поправок в Конституцию. По словам Фроловой, "квалификационный характер высказываний подсудимого связан с их публичностью".

К доводу Навального об оценочном характере его высказывания в адрес ветерана следует относиться критически и считать попыткой оппозиционера избежать уголовной ответственности, считает представитель гособвинения.

Кроме того, Фролова назвала действия оппозиционера попыткой дестабилизации общества, дискредитации факта победы СССР в Великой Отечественной войне, а также "частью последовательной кампании по искажению исторической правды о победе российского народа в войне".

Фролова также попросила суд выделить и передать в СК материалы об оскорбительных высказываниях в адрес Артеменко, суда и самой Фроловой, которые подсудимый делал на процессе. Судья Акимова сочла это ходатайство преждевременным.

Поводом для уголовного преследования Навального стал его репост ролика RT с призывами голосовать за изменение Конституции и комментарий самого политика, который нелестно высказался об участниках ролика.

Навальный вины не признает и считает свое преследование политически мотивированным.